Минчанину не понравился ответ в магазине сотовой связи, и он ударил случайного посетителя-пенсионера

Внезапная вспышка агрессии. 52-летний минчанин пришел в магазин сотовой связи, чтобы уточнить детали тарифного плана. Но что-то в ответе ему не понравилось, и он сильно разнервничался. Свою злобу решил выместить на ни в чем не повинном человеке. Отметим, что под горячую руку попался 85-летний пенсионер. Оперативники уголовного розыска вычислили подозреваемого и задержали.