3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Минчанка лишилась 40 тысяч рублей после разговора со лжесотрудником банка
Лишилась 40 тысяч рублей после разговора со лжесотрудником банка. СК возбудил уголовное дело о хищении денег с карт-счета минчанки. Девушке позвонил на мобильный телефон некий мужчина, он представился работником службы безопасности одного из банков. Собеседник сообщил, что с ее счета пытаются списать деньги. Вероятно, из-за утечки данных по вине недобросовестных сотрудников банка. Девушку убедили в том, что необходимо перевести средства на так называемый "безопасный" счет. Для этого нужно лишь назвать сведения всех карт, эмитированных на ее имя. Когда условия были выполнены, на телефон девушке стали приходить смс с кодами, их она сообщала аферисту. А после операции по переводу денег на "безопасный" счет неизвестный сразу сообщил о том, что злоумышленники уже успели оформить на имя пострадавшей кредит. Чтобы его аннулировать, нужно оформить еще один в этом же банке.
Другие новости проекта:
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все