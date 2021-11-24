Минчанка лишилась 40 тысяч рублей после разговора со лжесотрудником банка

Лишилась 40 тысяч рублей после разговора со лжесотрудником банка. СК возбудил уголовное дело о хищении денег с карт-счета минчанки. Девушке позвонил на мобильный телефон некий мужчина, он представился работником службы безопасности одного из банков. Собеседник сообщил, что с ее счета пытаются списать деньги. Вероятно, из-за утечки данных по вине недобросовестных сотрудников банка. Девушку убедили в том, что необходимо перевести средства на так называемый "безопасный" счет. Для этого нужно лишь назвать сведения всех карт, эмитированных на ее имя. Когда условия были выполнены, на телефон девушке стали приходить смс с кодами, их она сообщала аферисту. А после операции по переводу денег на "безопасный" счет неизвестный сразу сообщил о том, что злоумышленники уже успели оформить на имя пострадавшей кредит. Чтобы его аннулировать, нужно оформить еще один в этом же банке.