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Минчанка лишилась 6000 рублей после общения с банковскими аферистами
Не дремлют и так называемые банковские мошенники. Минчанка лишилась 6000 рублей после общения с такими аферистами. Пострадавшей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка, и сообщил, будто неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. А чтобы обезопасить себя, женщине необходимо назвать коды, которые придут в СМС-сообщениях. После того как жертва мошенничества продиктовала секретные цифры, на ее имя был оформлен онлайн-кредит на 6000 рублей. В считаные минуты деньги были переведены на чужой счет.
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