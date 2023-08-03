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Минчанка нашла подработку "тайным покупателем" и попалась на уловку мошенников

Нашла подработку "тайным покупателем" и попалась на уловку мошенников. Минчанка стала жертвой лжеработодателей в соцсетях. По указанию куратора ей предстояло проверить компанию по выдаче быстрых кредитов. Женщина под видом покупателя пришла оформить микрозайм, однако ей отказали, сославшись на плохую кредитную историю.

Женщина выполнила все указания и взяла технику в рассрочку на 15000 рублей.При этом на руки она получила 3600 рублей, которые по указанию куратора перевела на указанный им счет. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Даша Денисова, старший инспектор ГИОС Центрального РУВД Минска

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