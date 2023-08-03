Минчанка нашла подработку "тайным покупателем" и попалась на уловку мошенников

Женщина выполнила все указания и взяла технику в рассрочку на 15000 рублей.При этом на руки она получила 3600 рублей, которые по указанию куратора перевела на указанный им счет. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Даша Денисова, старший инспектор ГИОС Центрального РУВД Минска