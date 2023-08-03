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Минчанка нашла подработку "тайным покупателем" и попалась на уловку мошенников
Нашла подработку "тайным покупателем" и попалась на уловку мошенников. Минчанка стала жертвой лжеработодателей в соцсетях. По указанию куратора ей предстояло проверить компанию по выдаче быстрых кредитов. Женщина под видом покупателя пришла оформить микрозайм, однако ей отказали, сославшись на плохую кредитную историю.
Женщина выполнила все указания и взяла технику в рассрочку на 15000 рублей.При этом на руки она получила 3600 рублей, которые по указанию куратора перевела на указанный им счет. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
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