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Продешевила! Минчанка продала найденный телефон за 100 рублей, а реальная стоимость гаджета оказалась в 30 раз выше
Минчанка нашла телефон и решила его продать. Но мало того, что она сильно продешевила, так еще и попала под уголовную статью.
В Октябрьское РУВД обратилась жительница столицы, которая потеряла мобильный телефон. В подземном переходеона искала вещи в своей сумке и не заметила, как смартфон выпал из кармана куртки. Вернувшись позже, девайс она не нашла.
А вот того, кто нашел, отыскали сотрудники милиции. Женщина видела, как гаджет выпал из куртки, однако не сообщила об этом владелице. 51-летняя неработающая минчанка продала телефон за 100 рублей, хотя его реальная цена 3 тыс. рублей.
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