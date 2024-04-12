Продешевила! Минчанка продала найденный телефон за 100 рублей, а реальная стоимость гаджета оказалась в 30 раз выше

Минчанка нашла телефон и решила его продать. Но мало того, что она сильно продешевила, так еще и попала под уголовную статью.

В Октябрьское РУВД обратилась жительница столицы, которая потеряла мобильный телефон. В подземном переходеона искала вещи в своей сумке и не заметила, как смартфон выпал из кармана куртки. Вернувшись позже, девайс она не нашла.