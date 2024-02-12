Минчанка организовала прямо у себя в квартире онлайн-трансляции порноматериалов

Оперативники в сфере нравов задержали 23-летнюю жительницу столицы, она наладила производство порноконтента. При осмотре студии фигурантки оперативники обнаружили и изъяли светильники, компьютерную технику, тематический реквизит и флешки с запрещенным контентом. Установлено, что на протяжении нескольких месяцев девушка самостоятельно снимала порноролики, выступая в роли актрисы. Контент со своим участием "продюсер" реализовывала на специализированных сайтах с помощью платного канала, который сама же и вела. Ключ доступа стоил от 45 до 350 рублей.