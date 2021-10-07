Минчанка похитила из квартиры свекрови деньги и золотые украшения

В столице по подозрению в краже задержана 30-летняя местная жительница. Возбуждено уголовное дело. Как рассказали в милиции, с заявлением о пропаже из квартиры кошелька (там было 10 тысяч долларов и 750 евро), а также четырех золотых цепочек пришла 59-летняя хозяйка жилища. Спустя некоторое время сыщики выяснили, что деньги и ювелирные украшения потерпевшей украла ее невестка.