Минчанка попала под колеса, пьяный не справился с управлением, автобус наехал на пешехода, косуля - причина аварии

Волковысский р-н

Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии в Волковысском районе. Там автобус наехал на пешехода, который шел по дороге. 46-летний мужчина скончался на месте. Извлекали тело из-под МАЗа при помощи спецтехники. Сообщается, что погибший в темноте не был обозначен фликером.

Минск

Сложные погодные условия сказались на дорожной обстановке, только в Минске за минувшие выходные зарегистрировано четверть тысячи аварий. ДТП с участием четырех авто произошло на МКАД. Во время движения водитель БМВ не справилась с управлением, врезалась в "Мерседес", а после, протаранив отбойник, столкнулась с "Нисаном" и грузовиком ДАФ. От удара фургон оказался в кювете. Водитель БМВ получила травмы и была госпитализирована.

И еще одна женщина пострадала в столице - 22-летняя минчанка попала под колеса "Фольксвагена". Девушка переходила дорогу на пешеходном переходе, оборудованным светофором, кто из участников двигался на красный, предстоит выяснить инспекторам ГАИ.

Гродно

В Гродно очевидцы увидели, как во дворе из-под авто повалил дым, и вызвали спасателей. Обошлось без пострадавших, причины инцидента предстоит установить.

Логойский р-н

Был пьяным, не справился с управлением - это последствия аварии в Логойском районе. ДТП произошло вечером на трассе Минск - Витебск. Водитель за рулем "Тойоты", выскочив на встречную, протаранил левый отбойник. Пострадавшего госпитализировали. Теперь его ожидает лишение прав и крупный штраф.

Мозырский р-н

Смертельное ДТП в Мозырском районе, там столкнулись три "Фольксвагена". Предварительно установлено, водитель "Поло" не справился с управлением, вылетел на встречную, по касательной столкнулся с "Бора" и совершил лобовое столкновение с "Джетта". От удара шофер "Поло" погиб на месте, пассажир "Джетты" умер в скорой по дороге в больницу.

Калинковичский р-н

Косуля стала причиной аварии в Калинковичском районе. Чтобы избежать наезда на животное, водитель "Тойоты" изменил траекторию движения, после чего автомобиль попал в занос и оказался на встречной, где столкнулся с бензовозом. В аварии пострадала пассажир "Авенсиса", пострадавшую доставили в травматологию.

Буда-Кошелевский р-н