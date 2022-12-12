3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Минчанка попала под колеса, пьяный не справился с управлением, автобус наехал на пешехода, косуля - причина аварии
Волковысский р-н
Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии в Волковысском районе. Там автобус наехал на пешехода, который шел по дороге. 46-летний мужчина скончался на месте. Извлекали тело из-под МАЗа при помощи спецтехники. Сообщается, что погибший в темноте не был обозначен фликером.
Минск
Сложные погодные условия сказались на дорожной обстановке, только в Минске за минувшие выходные зарегистрировано четверть тысячи аварий. ДТП с участием четырех авто произошло на МКАД. Во время движения водитель БМВ не справилась с управлением, врезалась в "Мерседес", а после, протаранив отбойник, столкнулась с "Нисаном" и грузовиком ДАФ. От удара фургон оказался в кювете. Водитель БМВ получила травмы и была госпитализирована.
И еще одна женщина пострадала в столице - 22-летняя минчанка попала под колеса "Фольксвагена". Девушка переходила дорогу на пешеходном переходе, оборудованным светофором, кто из участников двигался на красный, предстоит выяснить инспекторам ГАИ.
Гродно
В Гродно очевидцы увидели, как во дворе из-под авто повалил дым, и вызвали спасателей. Обошлось без пострадавших, причины инцидента предстоит установить.
Логойский р-н
Был пьяным, не справился с управлением - это последствия аварии в Логойском районе. ДТП произошло вечером на трассе Минск - Витебск. Водитель за рулем "Тойоты", выскочив на встречную, протаранил левый отбойник. Пострадавшего госпитализировали. Теперь его ожидает лишение прав и крупный штраф.
Мозырский р-н
Смертельное ДТП в Мозырском районе, там столкнулись три "Фольксвагена". Предварительно установлено, водитель "Поло" не справился с управлением, вылетел на встречную, по касательной столкнулся с "Бора" и совершил лобовое столкновение с "Джетта". От удара шофер "Поло" погиб на месте, пассажир "Джетты" умер в скорой по дороге в больницу.
Калинковичский р-н
Косуля стала причиной аварии в Калинковичском районе. Чтобы избежать наезда на животное, водитель "Тойоты" изменил траекторию движения, после чего автомобиль попал в занос и оказался на встречной, где столкнулся с бензовозом. В аварии пострадала пассажир "Авенсиса", пострадавшую доставили в травматологию.
Буда-Кошелевский р-н
Выбрал небезопасную скорость и не учел погодных условий - в ГАИ назвали причину аварии в Буда-Кошелевском районе. На трассе М8 "Ауди" оказалась в кювете. Во время движения водитель потерял контроль над авто. Кувырок автомобиля не прошел без следа для пенсионерки, которая ехала на переднем сиденье, женщину госпитализировали.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов