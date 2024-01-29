Минчанка после угроз аферистов продала машину, оформила кредиты и едва не лишилась квартиры

"Мне сообщили, что от моего имени на Даркнетевыставленына продажу квартиры, в том числе и моя, атакже моя машина. Запросили фотографию автомобиля и сказали: чтобы имущество не продали без моего ведома мошенники, лучше, чтобы я продала машину сама. Я ее продала, получила деньги и положила на счет в банке, в котором обслуживаюсь, откуда они молниеносно исчезли. Потом звонили, угрожали, что за мной приедет наряд, что меня посадят за разглашение тайны следствия", - рассказала потерпевшая.