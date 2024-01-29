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Минчанка после угроз аферистов продала машину, оформила кредиты и едва не лишилась квартиры

В "Вайбер" жительнице Минска поступил звонок от якобы правоохранителя и сотрудника Нацбанка. Аферист под видом работника банка запугал минчанку тем, что она рискует лишиться имущества. После угроз мошенников женщина продала машину, оформила кредиты и едва не лишилась квартиры.

"Мне сообщили, что от моего имени на Даркнетевыставленына продажу квартиры, в том числе и моя, атакже моя машина. Запросили фотографию автомобиля и сказали: чтобы имущество не продали без моего ведома мошенники, лучше, чтобы я продала машину сама. Я ее продала, получила деньги и положила на счет в банке, в котором обслуживаюсь, откуда они молниеносно исчезли. Потом звонили, угрожали, что за мной приедет наряд, что меня посадят за разглашение тайны следствия", - рассказала потерпевшая.

Также женщина установила на мобильный телефон приложение удаленного доступа. Используя психологическое воздействие и манипуляции, мошенники заставили минчанку следовать их инструкциям. Женщина продала машину, а вырученные денежные средства перевела на счет. Кроме того, по указанию злоумышленников потерпевшая оформила кредиты в четырех столичных банках. Общая сумма похищенных у минчанки денег составила более 50 тыс. рублей.
Эвелина Дручинина, старший инспектор ГИОС Октябрьского РУВД г. Минска