3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Минчанка потеряла 15 тыс. рублей после общения с аферистом из Tinder
После общения с аферистом из Tinderминчанка потеряла 15 тыс. белорусских рублей. Сначала дама на сайте знакомств просто общалась с неким парнем. Через некоторое время молодой человек рассказал, что занимается трейдингом и предложил девушке быстрый заработок.
Она согласилась, после этого с ней связался "личный аналитик", предоставляющий услуги по выгодному сопровождению сделок на бирже. По указанию помощника начинающая брокер скачала специальное приложение и положила на счет деньги. Судя по графикам, она была даже в плюсе, но когда решила вывести деньги, начались проблемы.
"Когда заявительница захотела вывести все вложенные и заработанные деньги, у нее потребовали оплатить услуги куратора. Минчанка перевела обозначенную сумму на специальный счет. Позже девушке сообщили, что такой же платеж необходимо перечислить за работу курьера, который привезет ей заработанные на бирже деньги. Лишь тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой аферистов", - рассказала старший инспектор ГИОС Центрального РУВД Минска Даша Денисова.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов