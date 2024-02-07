Минчанка потеряла 15 тыс. рублей после общения с аферистом из Tinder

После общения с аферистом из Tinderминчанка потеряла 15 тыс. белорусских рублей. Сначала дама на сайте знакомств просто общалась с неким парнем. Через некоторое время молодой человек рассказал, что занимается трейдингом и предложил девушке быстрый заработок.

Она согласилась, после этого с ней связался "личный аналитик", предоставляющий услуги по выгодному сопровождению сделок на бирже. По указанию помощника начинающая брокер скачала специальное приложение и положила на счет деньги. Судя по графикам, она была даже в плюсе, но когда решила вывести деньги, начались проблемы.

"Когда заявительница захотела вывести все вложенные и заработанные деньги, у нее потребовали оплатить услуги куратора. Минчанка перевела обозначенную сумму на специальный счет. Позже девушке сообщили, что такой же платеж необходимо перечислить за работу курьера, который привезет ей заработанные на бирже деньги. Лишь тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой аферистов", - рассказала старший инспектор ГИОС Центрального РУВД Минска Даша Денисова.