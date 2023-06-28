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Минчанка потеряла в троллейбусе 2 600 рублей
Жительница столицы потеряла крупную сумму денег после того, как отвлеклась и забыла в салоне троллейбуса свою сумку - в ней было 2 600 рублей наличкой. Сыщики выяснили, что рассеянностью дамы воспользовался другой пассажир. Просмотрев запись с камеры видеонаблюдения, оперативники вычислили личность предполагаемого воришки - им оказался 46-летний мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело за кражу. В милиции рассказали, что сумку фигурант после кражи спрятал, часть денег до задержания успел потратить. Другую часть, которая лежала в другом кармане, мужчина, на счастье заявительницы, не заметил.
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