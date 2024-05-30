Минчанка придумала, как ездить в метро бесплатно - возбуждено уголовное дело

Бланк удостоверения изготовлен предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Каким-либо иным техническим изменениям способами подчистки, дописки (дорисовки), допечатки, травления (смывания), а также замены отдельных частей документа (реквизитов, элементов (средств) защиты) первоначальное содержание представленного удостоверения не подвергалось. Однако в представленном документе производилась замена фотокарточки путем отделения ранее имевшейся фотокарточки от бланка удостоверения и наклеивания поверх нового.

Марина Кудравец, главный инспектор управления координации служебной деятельности управления ГКСЭ по г. Минску