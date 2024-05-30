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Минчанка придумала, как ездить в метро бесплатно - возбуждено уголовное дело

Жительница белорусской столицы решила воспользоваться льготами умершей сестры. Чтобы бесплатно пройти в метро, 76-летняя пенсионерка предъявила удостоверение инвалида, которое вызвало сомнение в подлинности. Проверить документ передали специалистам комитета судебных экспертиз.

Бланк удостоверения изготовлен предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Каким-либо иным техническим изменениям способами подчистки, дописки (дорисовки), допечатки, травления (смывания), а также замены отдельных частей документа (реквизитов, элементов (средств) защиты) первоначальное содержание представленного удостоверения не подвергалось. Однако в представленном документе производилась замена фотокарточки путем отделения ранее имевшейся фотокарточки от бланка удостоверения и наклеивания поверх нового.
Марина Кудравец, главный инспектор управления координации служебной деятельности управления ГКСЭ по г. Минску

Впоследствии пенсионерка призналась, что удостоверение инвалида принадлежит ее старшей сестре, которая умерла 5 лет назад. За подделку документов возбуждено уголовное дело.

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