Минчанка сдавала комнату, которую сама же и снимала

В Минске задержали девушку по подозрению в мошенничестве. В Милицию обратился 24-летний минчанин: он нашел в интернете объявление о сдаче комнаты в аренду и перечислил хозяйке аванс - 150 рублей. Однако после этого девушка, которая разместила объявление, перестала выходить на связь.

Когда потерпевший приехал по указанному адресу, дверь ему открыла настоящая хозяйка квартиры, а не та девушка. которая ей представлялась.