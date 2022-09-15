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Минчанка сдавала комнату, которую сама же и снимала
В Минске задержали девушку по подозрению в мошенничестве. В Милицию обратился 24-летний минчанин: он нашел в интернете объявление о сдаче комнаты в аренду и перечислил хозяйке аванс - 150 рублей. Однако после этого девушка, которая разместила объявление, перестала выходить на связь.
Когда потерпевший приехал по указанному адресу, дверь ему открыла настоящая хозяйка квартиры, а не та девушка. которая ей представлялась.
Оперативники установили, что объявление разместила 24-летняя безработная жительница столицы. Потенциальным квартиросъемщикам она рассказывала, что на комнату очень большой спрос и до оформления документов необходимо внести залог, чтобы не упустить выгодное предложение. Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.
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