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Минчанка вынесла из магазина косметику и парфюмерию на сумму 330 рублей
Ушла по-английски - правоохранители задержали минчанку, которая вынесла из магазина косметику и парфюмерию. Имеющиеся кадры стали предметом возбуждения уголовного дела. Женщина сложила товары в сумку, а после прошла мимо кассы. Украденное позже стражи порядка нашли дома у задержанной - сумма похищенного составила 330 рублей.
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