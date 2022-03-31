Минчанка вынесла из магазина косметику и парфюмерию на сумму 330 рублей

Ушла по-английски - правоохранители задержали минчанку, которая вынесла из магазина косметику и парфюмерию. Имеющиеся кадры стали предметом возбуждения уголовного дела. Женщина сложила товары в сумку, а после прошла мимо кассы. Украденное позже стражи порядка нашли дома у задержанной - сумма похищенного составила 330 рублей.