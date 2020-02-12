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Минчанка вынесла из строительного магазина товар на сумму около 1300 рублей
Инструменты она прятала в собственной сумке, говорят в милиции. Правоохранителям о происшествии сообщили работники торговой точки еще в конце декабря. По их словам, некая дама из маркета забрала перфоратор и шлифовальную машинку стоимостью около 500 рублей. Защитные наклейки с товара она сняла. Позже инструменты были проданы на одном из столичных рынков. Стражи порядка выяснили, что к делу может быть причастна 28-летняя девушка, ранее она уже была судима.
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