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Минчанку обокрал квартирант, а вырученные деньги проиграл в онлайн-казино
Одна из жительниц Минска теперь, вероятно, будет тщательнее выбирать себе квартирантов. А все потому, что прежний жилец, воспользовавшись отсутствием женщины дома, обокрал ее.
Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Это 22-летний парень из Брестской области. Как выяснили сыщики, вещи заявительницы на сумму более чем 5 600 рублей задержанный сдал в ломбард, а вырученные деньги проиграл в онлайн-казино.
Также известно, что пока парень жил в столице, официально нигде не работал. В его биографии уже есть судимость за мошенничество. Теперь, вероятно, к ней добавится статья за кражу - уголовное дело уже возбуждено.
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