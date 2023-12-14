Минчанку обокрал квартирант, а вырученные деньги проиграл в онлайн-казино

Одна из жительниц Минска теперь, вероятно, будет тщательнее выбирать себе квартирантов. А все потому, что прежний жилец, воспользовавшись отсутствием женщины дома, обокрал ее.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Это 22-летний парень из Брестской области. Как выяснили сыщики, вещи заявительницы на сумму более чем 5 600 рублей задержанный сдал в ломбард, а вырученные деньги проиграл в онлайн-казино.