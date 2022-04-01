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Миндальные орехи на крупную сумму пытались ввезти через белорусско-литовскую границу
Миндальные орехи на сумму почти в полмиллиона рублей незаконно пытался ввезти перевозчик через пункт пропуска "Котловка" белорусско-литовской границы. По документам, груз массой свыше 20 тонн оценивался в 37 тысяч рублей. По данным таможни, реальная стоимость орехов из США была занижена в 12 раз. Ведомством начат административный процесс. Владельцам груза грозит штраф до 30% от стоимости серой партии.
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