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Мини-завод по изготовлению самогона ликвидирован в Вороновском районе
В частном доме правоохранители обнаружили не только производство, но и продукцию местного бровара - 850 литров браги и почти 40 литров самогона. Под подозрение попал сын 51-летнего местного жителя. В мае мужчина уже привлекался к ответственности за самогоноварение. Милиционерам парень рассказал, что гнал исключительно для себя. Сейчас спиртное и сам аппарат изъяты, брага уничтожена.
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