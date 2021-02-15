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Мини-завод по производству алкоголя нашли милиционеры в Пружанском районе

Владелец цеха - 49-летний сельчанин. Производство располагалось в хозпостройке возле дома. Мужчина уверял, что изготавливал алкоголь исключительно для себя. Эту версию предстоит проверить. Самогонный аппарат, 5 литров готового продукта и 50 литров браги изъяты.

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