Сугубо в личных целях. Именно так пояснил производство самогона 30-летний хозяин лесного бровара. Мини-завод по производству алкоголя выявили в Ивьевском районе. У правоохранителей была информация, что в одном из лесных хуторов работает бутлегер. Когда это сообщение проверила транспортная милиция и сотрудники РОВД, работа кипела полным ходом. Как отметили оперативники, владелец завода подошел к процессу профессионально - использовал спиртометры и технологию двойного перегона, а также насосы для поддержания необходимого давления, исходя из показаний приборов. Изъято около четырех с половиной тонн браги.