3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Мини-завод по производству алкоголя выявили в Ивьевском районе
Сугубо в личных целях. Именно так пояснил производство самогона 30-летний хозяин лесного бровара. Мини-завод по производству алкоголя выявили в Ивьевском районе. У правоохранителей была информация, что в одном из лесных хуторов работает бутлегер. Когда это сообщение проверила транспортная милиция и сотрудники РОВД, работа кипела полным ходом. Как отметили оперативники, владелец завода подошел к процессу профессионально - использовал спиртометры и технологию двойного перегона, а также насосы для поддержания необходимого давления, исходя из показаний приборов. Изъято около четырех с половиной тонн браги.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва