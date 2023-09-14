Мини-завод по производству самогона ликвидировали правоохранители в Щучинском районе

Домашний бровар организовал 38-летний житель деревни Матюки. Дома у мужчины был обнаружен самогонный аппарат, 190 литров самогонной браги и свыше 50 литров готовой продукции. К слову, она уже была разлита в бутылки из-под элитного алкоголя.