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Мини-завод по производству самогона ликвидировали правоохранители в Щучинском районе

Щучинские правоохранители ликвидировали мини-завод по производству самогона.

Домашний бровар организовал 38-летний житель деревни Матюки. Дома у мужчины был обнаружен самогонный аппарат, 190 литров самогонной браги и свыше 50 литров готовой продукции. К слову, она уже была разлита в бутылки из-под элитного алкоголя.

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