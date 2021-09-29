Минимум 5 угонов и 30 краж из авто - оперативники задержали группу автоворов

Как минимум 5 угонов и 30 краж из автомобилей - милиция столичного региона задержала группу автоворов. Волна преступлений прокатилась по территории Минской и Гродненской областей. Подозреваемых разыскивали с начала сентября, на днях оперативники угро задержали злоумышленников. Ими оказались трое жителей Молодечненского района. Самому младшему 18, старшему - 23 года. Все ранее судимы за кражи из авто. В этот раз фигуранты решили действовать более осмотрительно: отправлялись на дело глубокой ночью, в перчатках и масках, выключали мобильные телефоны. Населенный пункт выбирали в самый последний момент и подальше от дома. Преступления совершали, передвигаясь на BMW одного из них.



Из салонов и багажников вскрытых машин забирали все, что имело ценность (в основном магнитолы и акустику, инструменты), затем сливали топливо и снимали аккумуляторы. Добычу продавали через друзей и знакомых. Вырученные деньги за несколько дней спускали на алкоголь, после чего снова отправлялись на незаконный промысел.