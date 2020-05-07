Минометную мину нашли в Кобринском районе

Боеприпас обнаружили во время полевых работ вблизи деревни Босяч. На месте работали саперы, а территорию, где был обнаружен снаряд, перекрыли. Других боеприпасов во время осмотра местности обнаружено не было. Специалисты отмечают, что минометная мина относится к арсеналу времен Великой Отечественной войны.