ЧПЗона X

Минометную мину нашли в Кобринском районе

Боеприпас обнаружили во время полевых работ вблизи деревни Босяч. На месте работали саперы, а территорию, где был обнаружен снаряд, перекрыли. Других боеприпасов во время осмотра местности обнаружено не было. Специалисты отмечают, что минометная мина относится к арсеналу времен Великой Отечественной войны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все