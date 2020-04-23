20 лет усиленного режима - Минский областной суд огласил приговор Сергею Богдашову - своеобразной легенде криминального мира. Он уже осужден в Жодино и Пскове по целому ряду преступлений: побег из-под стражи, кражи, грабежи, хищение, незаконный оборот оружия и многое другое. Накануне Фемида признала мужчину виновным в умышленном убийстве человека. Именно так фигурант расправился с продавцом оружия, чтобы скрыть ограбление автозаправки, налет на которую Богдашов совершил 12 лет назад.



Владимир Королев продолжит тему. Специально для этого процесса Сергей Богдашов был доставлен по запросу белорусской стороны из псковской исправительной колонии, где мужчина отбывает наказание за серию краж в России. Убийство, о котором рассказал Богдашов, произошло в марте 2008 года недалеко от поселка Радошковичи. В суде во время допроса подсудимый рассказал, что погибший Игорь Лустов сам предложил купить у него оружие - автомат Калашникова, пистолет, а также патроны к ним. Именно с этим арсеналом Богдашов с подельником ограбили автозаправку на Слуцкой трассе. Выбор на нее пал неслучайно: АЗС была удалена от крупных населенных пунктов, там не было охраны. После оружие спрятал у себя на родине - в Осиповичском районе, а пистолет продал школьному другу. Вскоре продавец оружия Игорь Лустов стал чаще встречаться с Сергеем Богдашовым, приглашать в кафе, расспрашивать о его жизни. Это Богдашову показалось подозрительным. Он решил убить мужчину, потому что тот мог догадываться об ограблении АЗС, а стало быть - донести в милицию. Под предлогом покупки авто у Лустова Богдашов выехал с ним из Минска якобы обкатать машину. Завез в лес, нанес жертве несколько ударов, которые и оказались несовместимыми с жизнью. Фигурант признан виновным в умышленном убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление.



В Беларуси у Богдашова не погашена еще одна судимость. В мае 2009 мужчина разоружил начальника местного изолятора и сбежал с его оружием из здания суда в Жодино. Пострадавший получил серьезные повреждения и 4 года ограничения свободы за служебную халатность. А Богдашов был приговорен к 20 годам тюрьмы.



Удивительно, что при всем послужном списке на скамье подсудимых одноногий человек. Скрываясь от следствия в России, Богдашов во время ограбления очередного коттеджа зацепился за забор и повредил ногу, которую впоследствии ампутировали. За умышленное убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, путем частичного сложения суд Минской области накануне приговорил фигуранта к 15 годам. А путем частичного сложения наказаний за прошлый и нынешний приговоры Богдашову назначили 20 лет усиленного режима.

