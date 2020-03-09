Минский суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу о незаконной миграции

Приговор оставить в силе. Минский городской суд рассмотрел апелляцию по уголовному делу о незаконной миграции. На скамье подсудимых трое - двое белорусов и уроженец Азербайджана. Мужчин обвиняют в том, что они помогали получить работу и легализоваться иностранцам в нашей стране. При этом методы помощи, по мнению следствия, были криминальными: в органы миграции подавались ложные данные о приезжих. С другой стороны, адвокаты настаивают, что злого умысла у их подзащитных не было. Мол, если нарушения и были, то по вине самих мигрантов. Тем не менее, в материалах дела порядка 120-ти случаев такой помощи. Каков итог - знает Александр Камович.



Об этом процессе мы рассказывали еще в сентябре 2019. Тогда в суде Фрунзенского района Минска вынесли приговор по уголовному делу о незаконной миграции. Перед Фемидой предстали двое белорусов, уроженец Азербайджана, но гражданин нашей страны. И эта подробность, возможно, важный факт в деле.



Напомним, фигурантов дела задержали в 2018 году. Главное обвинение - организация незаконной миграции, причем группой лиц. За время следствия были допрошены десятки свидетелей, выявлено порядка 120 иностранцев, которым белорусы "помогали". Уголовное дело вобрало в себя несколько десятков томов.



Защитники и родственники фигурантов сетовали: мол, документы мужчины действительно готовили, но все легально, через органы миграции, никаких ложных заявлений. Иностранцы получали специальное разрешение на работу, но не все добросовестно выполняли условия.



Несмотря на уверенность адвокатов, тогда суд Фрунзенского района приговорил фигурантов к 4 годам усиленного режима каждому. Защита сразу же подала апелляцию на сотни страниц, в документах адвокаты изложили свои доказательства, свидетельствующие о непричастности к инкриминируемым преступлениям.



Впрочем, суд Минска посчитал приговор верным и оставил его в силе. Добавим, что с учетом амнистии каждому из обвиняемых уменьшили срок на 1 год. С таким решением родственники и адвокаты фигурантов не согласны и уже заявили о намерении его обжаловать. А также о готовности писать в высшие госорганы.



