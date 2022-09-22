Минутная невнимательность и неосторожный переход по ссылке - аферисты списали 400 рублей

25-летняя жительница Солигорска стала жертвой киберпреступников. Она пробовала продать на торговой площадке настольную игру-стратегию. Как говорят в милиции, минутная невнимательность и неосторожный переход по ссылке привел к тому, что лжепокупатель получил доступ к ее реальному депозиту. Таким образом буквально за несколько секунд аферисты сорвали банк - списали 400 рублей со счета девушки. Правоохранители просят всех владельцев банковских карт помнить универсальное правило: никому нельзя передавать трехзначный код с карты и содержание СМС-сообщений из банков. В обратном случае вас могут обворовать.