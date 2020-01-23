Минздрав Беларуси опровергает появление коронавируса на территории нашей страны

Пациенты Минской инфекционной больницы с неподтвержденными диагнозами находятся в отдельном боксе, их проверяют на респираторную группу вирусов. Медики проводят исследования для исключения наслоения коронавирусной инфекции. Нам удалось поговорить с родственниками одной из пациенток, которая недавно прилетела в Минск из Китая. Сейчас девушка находится под наблюдением медиков. Между тем в мире растет число жертв - почти 2 десятка человек, несколько сотен зараженных и изоляция целых городов. Владимир Королев продолжит тему.



Вот так сейчас выглядят улицы 12-миллионного Уханя. Город закрыт для посещения, не работает общественный и ж/д транспорт. Нет паромного и авиасообщения. Люди массово обращаются в больницы, там сейчас огромные очереди, порой возникает паника. Вообще больницы Уханя больше напоминают кадры из фильмов-катастроф - медики работают в химзащите, зараженных перевозят в специальных капсулах. Сегодня власти Китая закрыли второй город из-за угрозы распространения коронавируса. Хуанган расположен в 300 км от Уханя. Врачи продолжают фиксировать новые случаи заражения и смерти.



Накануне в инфекционную больницу по подозрению в заражении коронавируса была доставлена 20-летняя минчанка. Несколько дней назад девушка вернулась из Шанхая в Минск и почувствовала недуг.



Армен - молодой человек девушки из Санкт-Петербурга. Мужчина был госпитализирован по прилету в аэропорт Пулково с подозрением на коронавирус. Российские медики не подтвердили этот диагноз. Родственникам белоруски сообщили о гриппе. Были приняты все мероприятия. Помещена в отдельный бокс. Проведены лабораторные тестирования. Сейчас у нее вирус гриппа Б, среднесложное течение. Диагноз "коронавирус" не подтвердился. Всемирная организация здравоохранения сегодня будет решать, объявлять ли вспышку коронавируса глобальной чрезвычайной ситуацией.



