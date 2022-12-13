Младенец погиб в выгребной яме: подробности дела раскрыли в СК

Новорожденная малышка в Витебском районе погибла в выгребной яме. Детали расследования дела о причинении смерти по неосторожности раскрыли следователи.

Трагедия произошла вечером 20 августа. 39-летняя беременная женщина выпивала со своим сожителем. Утром на следующий день она пошла в туалет, где и родила ребенка. Новорожденная малышка упала в выгребную яму. Мать не стала доставать ребенка, она вернулась домой и рассказала о случившемся кавалеру. Мужчина вызвал скорую помощь. Несмотря на старания медиков, спасти младенца не удалось.

Гражданка объяснила следователям, что была пьяна и не поняла, что рожает. А после того как дочь упала в яму, родственница решила, что ребенок мертв.