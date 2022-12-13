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Младенец погиб в выгребной яме: подробности дела раскрыли в СК
Новорожденная малышка в Витебском районе погибла в выгребной яме. Детали расследования дела о причинении смерти по неосторожности раскрыли следователи.
Трагедия произошла вечером 20 августа. 39-летняя беременная женщина выпивала со своим сожителем. Утром на следующий день она пошла в туалет, где и родила ребенка. Новорожденная малышка упала в выгребную яму. Мать не стала доставать ребенка, она вернулась домой и рассказала о случившемся кавалеру. Мужчина вызвал скорую помощь. Несмотря на старания медиков, спасти младенца не удалось.
Гражданка объяснила следователям, что была пьяна и не поняла, что рожает. А после того как дочь упала в яму, родственница решила, что ребенок мертв.
На учете по беременности женщина не состояла, а в 2016 году отказалась в роддоме от ребенка. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.
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