Могилевчанин лишился зрения на работе

Лишился зрения на работе - следователи Могилева проводят проверку по факту несчастного случая на производстве. 28-летний мужчина в цеху на станке изготавливал спинки для сиденья. Перед обедом рабочий обратил внимание, что в мотке заканчивается проволока. Чтобы это было быстрее, решил заменить моток без очков и перчаток. После замены мужчина перерезал проволоку, в этот момент ее конец отпружинил в глаз, сильно травмировав роговицу.