Могилевчанин убил пожилую соседку: следователи раскрыли подробности уголовного дела

Следствие Могилева раскрыло подробности расследования уголовного дела об убийстве пенсионерки в одном из общежитий областного центра. Обвиняемый - 36-летний сосед. Триггером преступления стало случайно брошенное жертвой слово в адрес мужчины, он обиделся, что та назвала его пьяницей. Днем 4 апреля в милицию поступило сообщение о смерти женщины. С удавкой на шее ее нашла сестра. Было очевидно, что смерть пожилой женщины носит криминальный характер.

Не прошло и двух дней, как явка с повинной подтвердила предположения следователей об убийстве: мужчина сознался правоохранителям, что два дня назад задушил свою пожилую соседку. Вечером 3 апреля он зашел к 64-летней пенсионерке. 36-летний сосед часто приходил к пожилой женщине за сигаретой. Но в тот день попросил еще и 10 рублей, соседка денег ему не дала, назвала пьяницей. Не стерпев оскорблений, пьяный "гость" стал душить женщину руками, а затем накинул ей на шею шнур обогревателя и удерживал до тех пор, пока жертва не перестала подавать признаков жизни. После забрал в комнате 20 рублей и банковскую карту, мобильный телефон и ушел, закрыв за собой дверь на замок.