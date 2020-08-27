Могилевские правоохранители задержали группу наркосбытчиков

Как сообщается, изъято более 700 г марихуаны. Еще 18 августа сотрудники по наркоконтролю Могилева задержали ранее судимого 44-летнего местного жителя. У него дома милиция обнаружила чуть более 90 граммов травки. Установлено, что мужчина употреблял наркотик сам, а также реализовывал своим знакомым. Его, кстати, задержали в момент продажи. Стоит отметить, что оперативники продолжили работу, необходимо было найти поставщика марихуаны. И уже 20 августа в Могилевском районе был задержан ранее судимый 37-летний мужчина. Правоохранители установили, что изъятый у могилевчанина наркотик продал именно он. Этот человек также задержан. В одной из деревень в Могилевском районе в доме подозреваемого милиция нашла более 600 г марихуаны. По данным фактам возбуждены уголовные дела.