Могла рвануть в любой момент - авиационную бомбу времен войны нашли в центре Новолукомля

Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили 13 марта в центре Новолукомля во время проведения ремонтных работ. В целях безопасности граждан место смертоносного клада оцепили. К слову, военная находка относится к разряду авиабомб АО-25, которые изготавливались из забракованных корпусов реактивных снарядов, поэтому даже спустя сотни лет они могут быть боеспособными и рвануть в любой момент. Саперно-пиротехническая группа благополучно обезвредила бомбу.