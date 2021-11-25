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Молодой наркосбытчик задержан в Минском районе
19-летнего парня за рулем авто остановил экипаж ГАИ. Дело в том, что юнец попал в оперативную разработку, а потому за ним уже вели наблюдение. Нашли бойцы наркоконтроля и тайники подозреваемого. В них был спрятан уже расфасованный товар для конечного потребителя. Всего изъято 265 граммов мефедрона. Официально юноша не был трудоустроен, а на жизнь зарабатывал продажей наркотиков.
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