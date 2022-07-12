Молодые люди через сторонние аккаунты арендовали автомобили каршеринга, а это квалифицируется как угон

Аренда по чужому имени как основание для уголовного преследования. Статья "Угон". Как пояснили ситуацию в милиции, молодые люди, используя сторонние аккаунты, арендуют транспортные средства и совершают незаконные поездки. Такие действия и квалифицируются как угон. С начала года в столице было зафиксировано 63 таких случая, в итоге в отношении десятерых минчан были возбуждены уголовные дела. Информации об ущербе компаний в милиции пока нет.