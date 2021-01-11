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Мониторинг трассы М-10. Дорожная милиция Бреста, проезжая, заметила в кювете автомобиль
Милиционеры незамедлительно бросились к машине. В салоне Volkswagen находилась женщина, которая не смогла самостоятельно выбраться из транспорта. Правоохранители вытащили водителя и оказали ей необходимую помощь. Выяснилось, что около восьми утра женщина возвращалась в Кобрин из Столина, внезапно потеряла контроль над управлением автомобиля, съехала в кювет, где машина опрокинулась.
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