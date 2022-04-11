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Мошенничество на 88 тысяч долларов
Торги на криптобиржах и продажа акций. Аналитики помогут разобраться, а специалисты - правильно и выгодно вкладывать деньги. Красиво звучит, но в одном конкретном случае это мошенничество на 88 тысяч долларов. Следователи Минска продолжают разбираться в обстоятельствах уголовного дела. Это история 50-летней минчанки. Женщина в одном из мессенджеров откликнулась на рекламу по обучению аналитике. Перейдя по ссылке, она ввела свой электронный адрес и мобильный номер. Администраторы онлайн-площадки быстро вышли на связь, и пошло-поехало: курсы, выгодное вложение, быстрый заработок.
С минчанкой все время кто-то был на связи, рассказывали и о плюсах, и о минусах. Первую ставку в 500 долларов на торгах новый трейдер потеряла, однако компания сумму компенсировала. Азарт не пропал, и торги на бирже продолжились. Для удобства минчанка открыла в банке карту и пополнила ее на 500 долларов. В итоге с января по май прошлого года, доверившись советам "эксперта", на неизвестные счета было перечислено около 6 тысяч долларов. В июне женщине сообщили, что в компании жесточайшая конкуренция, и если она хочет участвовать в данном проекте, то ей необходимо увеличить свой депозит в 1,5 раза. Тогда было переведено еще 12 500 долларов.
Расследование продолжается. Следователи в очередной раз напоминают, что количество подобных преступлений растет. Не стоит доверять неизвестным организациям, обещающим легкий заработок на финансовых рынках в Сети. Прежде чем перечислять деньги, хотя бы убедитесь в наличии лицензии на брокерские услуги у компании и почитайте отзывы.
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