Мошенничество в сфере аренды автомобилей

Подозреваемый - 54-летний уроженец Витебскойобласти. Следствие говорит, что речь идет о 13 эпизодах, а сумма ущерба 100тысяч рублей. При этом не исключено, чтоэти цифры могут измениться. Есть все основания полагать, что фактов гораздобольше. Кстати, сейчас следователи и ищут возможных жертв аферы. Сутьмошенничества проста, здесь велосипед никто не изобретал. Последние три месяцамужчина на различных интернет-площадках находил объявления о сдаче в арендуавтомобилей, после чего связывался с потенциальными арендодателями, в качествекоторых выступали индивидуальные предприниматели и организации, и договаривалсяо встрече. Заключал договор аренды и получал автомобиль. Что интересно: вседействия мужчина совершал от своегоимени и использовал свои паспортные данные. Правда, машины не возвращал.Естественно, владельцы авто пошли в милицию и СК.