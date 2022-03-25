Мошенники украли с карты минчанина более Br9 тыс.

Для урегулирования сложившейся ситуации должна передать протерпевшей 50 тысяч рублей. Затем минчанину позвонил мужчина, который представился следователем, и подтвердил легенду. Велел собрать все сбережения и передать курьеру. Через несколько минут на пороге действительно появился посыльный, которому пенсионер передал деньги. Так называемый следователь разговаривал с минчанином все это время по телефону. Когда незнакомец положил трубку, пенсионер связался с родственниками и понял, что стал жертвой мошенников, после чего обратился в милицию.

Андрей Бусло, заместитель начальника УУР ГУВД Минска