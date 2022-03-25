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Мошенники украли с карты минчанина более Br9 тыс.
Пенсионер из Минска лишился 9 тысяч рублей в эквиваленте после звонка аферистов. Похоже, старая схема мошенничества вернулась в Беларусь. Неизвестная женщина позвонили на домашний телефон 89-летнему минчанину и представилась дочкой. Аферистка рассказала, что совершила страшную аварию, а чтобы смягчить наказание, нужны деньги.
Для урегулирования сложившейся ситуации должна передать протерпевшей 50 тысяч рублей. Затем минчанину позвонил мужчина, который представился следователем, и подтвердил легенду. Велел собрать все сбережения и передать курьеру. Через несколько минут на пороге действительно появился посыльный, которому пенсионер передал деньги. Так называемый следователь разговаривал с минчанином все это время по телефону. Когда незнакомец положил трубку, пенсионер связался с родственниками и понял, что стал жертвой мошенников, после чего обратился в милицию.
По такой же схеме 62-летняя жительница Бреста лишилась 6,5 тысячи рублей, думая, что выручает из беды свою внучку.
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