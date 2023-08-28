ЧПЗона X

Мошенники в Instagram: 28 заявлений от минчан поступило в милицию за неделю

28 заявлений от жителей Минска поступило в милицию за минувшую неделю. Все эти люди попались на обман в Instagram. Красивая реклама и выгодные цены - такую уловку использовали мошенники. Воспользоваться предложением было просто. Одно условие - деньги вперед.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все