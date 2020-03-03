Пошли на скользкое дело, но на ногах не устояли. Московские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении. Сюжет этой истории напоминает детектив. Действующие лица - продавец, покупатель и бандиты, а объект наживы - 20 тонн сливочного масла. Если подробнее, заказчик и клиент встретились, чтобы закрыть сделку по молочному продукту. Товар также был с собой.

Однако в назначенный час к месту прикатили и отрицательные персонажи. Испуганных людей они усадили в машины, вывезли в лес, а груз похитили. Подробности налета в материале Елизаветы Лакотко.



Кашу маслом не испортишь, а вот свою биографию можно. Это кадры с камер видеонаблюдения парковки на Ярославском шоссе в Москве. В назначенном месте и в назначенный час встретились продавец и покупатель молочного продукта. В планах было передать клиенту груз - 20 тонн сливочного масла стоимостью 7 с половиной миллионов российских рублей. Но сделка не состоялась, вмешались налетчики. Как развивались события, рассказал поставщик товара.



Прогулка по лесу длилась примерно два часа. А после обидчики уехали, а участников сделки оставили на свежем воздухе.



Со слов жертвы, налетчики были вооружены пистолетами. А потому сопротивляться никто не рискнул. И все же ошибки в плане разбойников были, но вот какие - уже тайна следствия.



Криминальный сюжет нашел свое отражение в Уголовном кодексе, статья "Разбой". Один из фигурантов дела находится под подпиской о невыезде, еще двое заключены под стражу.



