Московские теневые банкиры отмывали нелегально заработанные деньги

Десятки печатей и две сотни фирм-пустышек. В Москве оперативники разоблачили теневых банкиров. Организаторы помогали клиентам обналичивать деньги, проще говоря, оказывали помощь в отмывании нелегально заработанных финансов. Проводили "стирку" через счета двухсот подконтрольных компаний-однодневок. Капитал заказчиков был якобы платой за табачные изделия, стройматериалы или технику. Затем суммы возвращали клиентам, удерживая минимум 13 % комиссионных от каждой транзакции. Таким образом банкирам удалось обналичить свыше 132 млн российских рублей.