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Мотоциклист из Солигорска привлечен к уголовной ответственности за подделку регистрационного знака

Мотоциклист из Солигорска привлечен к уголовной ответственности за подделку регистрационного знака. После утери номеров со своей "хонды" 24-летний байкер решил не обращаться в милицию, а сделал имитацию знака самостоятельно. Прослужила самоделка недолго - до первой проверки сотрудниками ГАИ.


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