3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Мотоциклист попытался уйти от ГАИ, под колеса авто угодил велосипедист, авария на пешеходном переходе - обзор ДТП
Белыничский р-н
В Белыничском районе мотоциклист не побоялся потерять водительские права и попытался уйти от ГАИ. Причиной такого поступка стало банальное отсутствие тех самых прав. Инцидент произошел накануне. Водитель байка "минск" не остановился по требованию дорожных стражей. Погоня продлилась недолго. В отношении бесправника составили 8 административных протоколов.
Свислочь
В Свислочи под колеса авто угодил велосипедист. Водитель автомобиля Peugeot, проезжая пешеходный переход, не уступил дорогу 73-летнему мужчине, который пересекал проезжую часть на велосипеде. После столкновения пенсионер получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
Ивановский р-н
Еще одно ДТП с участием велосипедиста в Иваново. По предварительной информации, местный житель на автомобиле Seat наехал на 69-летнего мужчину. Тот ехал на электровелосипеде и пересекал дорогу по пешеходному переходу. Результат такой встречи - больничная койка для пенсионера и проверка со стороны ГАИ.
Новополоцк
В Новополоцке в ДТП пострадала пешеход. И снова авария на пешеходном переходе. Пенсионерку, которая переходила дорогу по зебре, сбил автомобиль Mitsubishi. Женщина с полученными телесными повреждениями доставлена в больницу.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов