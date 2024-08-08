Мотоциклист попытался уйти от ГАИ, под колеса авто угодил велосипедист, авария на пешеходном переходе - обзор ДТП

Белыничский р-н

В Белыничском районе мотоциклист не побоялся потерять водительские права и попытался уйти от ГАИ. Причиной такого поступка стало банальное отсутствие тех самых прав. Инцидент произошел накануне. Водитель байка "минск" не остановился по требованию дорожных стражей. Погоня продлилась недолго. В отношении бесправника составили 8 административных протоколов.

Свислочь

В Свислочи под колеса авто угодил велосипедист. Водитель автомобиля Peugeot, проезжая пешеходный переход, не уступил дорогу 73-летнему мужчине, который пересекал проезжую часть на велосипеде. После столкновения пенсионер получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Ивановский р-н

Еще одно ДТП с участием велосипедиста в Иваново. По предварительной информации, местный житель на автомобиле Seat наехал на 69-летнего мужчину. Тот ехал на электровелосипеде и пересекал дорогу по пешеходному переходу. Результат такой встречи - больничная койка для пенсионера и проверка со стороны ГАИ.

Новополоцк