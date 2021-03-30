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Мотоциклист пытался скрыться от сотрудников ГАИ в Бобруйске
Инцидент произошел на перекрестке улиц Орджоникидзе и Шевченко. Внимание инспекторов привлек байкер без экипировки, который остановился на светофоре. Заметив спецборт, водитель решил резко изменить свой маршрут: развернувшись прямо перед потоком транспорта, он попытался скрыться. Но уехать далеко не удалось. Погоня закончилась на ближайшей улице. Нарушителем оказался 36-летний местный житель. Сейчас ему вменяется поездка без шлема, без документов, а также невыполнение им неоднократных требований ГАИ об остановке, повлекшее преследование. Все это обернется значительным штрафом.
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