Мужчина и женщина двигались по трассе, заряжаясь спиртным

Не смогли идти дальше, поэтому решили сесть на дорогу и отдохнуть, при этом… выпивая.На трассе Р44 наряд ГАИ заметил необычных пешеходов. Инцидент произошел еще 19 февраля, но видео опубликовали накануне. На кадры попали мужчина и женщина, которые сидели на полосе движения и выпивали алкоголь. Сами пояснили, что шли домой, но поняли, что силы покидают и необходима передышка. Зарядиться решили спиртным. Освидетельствование зафиксировало 2,2 промилле алкоголя у мужчины и 1,7 промилле у женщины. Инспекторы помогли уставшим путникам добраться до дома. А вот за нахождение на проезжей части в состоянии опьянения составили протокол.



