Мужчина из мести поджег дом соседа в Лепельском районе

В Лепельском районе пьяный мужчина из мести поджег дом соседа. Инцидент произошел еще в начале мая - рассказали витебские следователи. В одной из деревень горел частный дом - была сильно повреждена крыша, стены и имущество. Спасатели успели погасить пламя, а заодно и выяснили, что загорелся пакет с мусором. На этом этапе к истории подключились сыщики.



Оказалось, что к поджогу причастен местный житель. Сам он рассказал, что весь день выпивал, а когда запасы спиртного закончились, то решил прогуляться. По дороге он вспомнил, что сосед должен ему. Кроме этого, припомнил и старую обиду. Когда в доме никого не оказалось, он разбил окно, влез туда и поджег мусор. Возбуждено уголовное дело.