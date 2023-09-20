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Мужчина хотел спасти мешок клюквы и утонул
В Столинском районе утонул мужчина. По данным СК, накануне вечером супруги (40 и 45 лет) вместе со знакомым собирали в болоте клюкву. К берегу компания решила вернуться на деревянной лодке. Судно, загруженное несколькими мешками ягод, пошло ко дну и все трое оказались в воде. Вплавь они стали добираться до суши, а это около 300 метров, при этом 52-летний мужчина, чтобы не потерять всю добычу, тянул за собой один из мешков с клюквой.
Супруги смогли доплыть до берега, а их знакомый пропал из виду. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия.
Фото: pexels.com
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