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Мужчина хотел спасти мешок клюквы и утонул

В Столинском районе утонул мужчина. По данным СК, накануне вечером супруги (40 и 45 лет) вместе со знакомым собирали в болоте клюкву. К берегу компания решила вернуться на деревянной лодке. Судно, загруженное несколькими мешками ягод, пошло ко дну и все трое оказались в воде. Вплавь они стали добираться до суши, а это около 300 метров, при этом 52-летний мужчина, чтобы не потерять всю добычу, тянул за собой один из мешков с клюквой.

Супруги смогли доплыть до берега, а их знакомый пропал из виду. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия.

Фото: pexels.com

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