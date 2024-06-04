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Мужчина хотел успокоить компанию подростков и бросил в них петарду

В Гродно мужчина бросил петарду в компанию подростков. Так хотел успокоить якобы слишком шумных ребят. СК возбудил уголовное дело.

По информации ведомства, 1 июня мужчина, находясь на балконе своей квартиры, бросил в молодых людей на улице петарду. А после, чтобы избежать ответственности, злоумышленник вместе с женой покинул свое жилище. Ребята обратились за помощью к правоохранителям. Следователи и эксперты работали на месте происшествия. Сотрудники милиции оперативно задержали фигуранта.

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