Мужчина хотел успокоить компанию подростков и бросил в них петарду

По информации ведомства, 1 июня мужчина, находясь на балконе своей квартиры, бросил в молодых людей на улице петарду. А после, чтобы избежать ответственности, злоумышленник вместе с женой покинул свое жилище. Ребята обратились за помощью к правоохранителям. Следователи и эксперты работали на месте происшествия. Сотрудники милиции оперативно задержали фигуранта.