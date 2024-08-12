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Мужчина напоролся на штырь забора, пожар в бане, доме и квартире потушили спасатели - обзор ЧП
Вороновский р-н
Два пожара на территории Гродненской области в минувшие выходные. В субботу утром очевидец сообщил спасателям, что в деревне Гинели Вороновского района горит жилой дом. Бойцы МЧС оперативно справились со стихией. Огнем уничтожено имущество и кровля, повреждены стены. Предположительно, к возгоранию могло привести нарушение правил эксплуатации электросети.
Сморгонскиий р-н
В тот же день сморгонские спасатели выезжали в агрогородок Солы. Так же горел дом. Работники МЧС в считанные минуты были на месте и ликвидировали возгорание. Огнем повреждены перекрытие и крыша. Предположительно ЧП произошло из-за выпавших углей и загорания пенопласта, который находился рядом с отопительным котлом.
Костюковичи
В Костюковичах горела квартира. Когда спасатели приехали на место вызова, пламя разбушевалось на балконе первого этажа. В этом случае бойцы МЧС также оперативно справились с возгоранием. Обошлось без пострадавших. Впрочем, огонь успел повредить стены и потолок. Вероятно, к ЧП привело неосторожное обращение с огнем при курении.
Горецкий р-н
В Горецком районе горела баня - причина пожара устанавливается. ЧП произошло в деревне Никулино, а в МЧС позвонили хозяева строения. Когда спасатели приехали на место, огонь перебросился и на гараж. В результате пожара сгорел автомобиль «жигули», а также перекрытия гаража, кровля бани и вещи. Впрочем, пламя удалось сбить и уберечь соседние дома.
Брестский р-н
В Брестском районе работники МЧС спасли мужчину, который напоролся на штырь забора. Инцидент произошел возле деревни Большие Косичи. По предварительной информации, брестчанин хотел сократить путь домой и решил перелезть через металлический забор базы отдыха. Нога соскочила, и он оказался в «ловушке». Используя специнструмент, спасатели обрезали арматуру, положили пострадавшего на носилки и передали бригаде скорой помощи. Мужчина в больнице.
Россия
В горах Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС России эвакуировали туриста из Беларуси.
В Черекском районе на горе Джанги-Кош на высоте больше 3 км участнику тургруппы стало плохо. На маршруте было 7 человек. На вертолете Ми-8 на место выдвинулись спасатели. Они эвакуировали нашего соотечественника и передали медикам.
Греция
В Греции продолжает буйствовать лесной пожар. В выходные стихия достигла небольшого города Варнавас, расположенного близ Марафона. Жители города эвакуированы, десятки домов сгорели. Уже накануне, несмотря на усилия пожарных, пламя подступило к Афинам. Сильный ветер и высокая жара увеличивают риск его дальнейшего распространения. Около греческой столицы работают 560 пожарных, 17 самолетов и 15 вертолетов.
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