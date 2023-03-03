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Мужчина не успевал на регистрацию рейса в Минск и "заминировал" самолет

В Минске задержали лжеминера. По информации МВД, пассажир не успевал приехать в московский аэропорт до окончания регистрации на свой рейс в Минск и сообщил о якобы заложенной бомбе в самолете. После этого мужчина попытался по телефону продлить время регистрации. Получив отказ, он угрожал заминировать самолет и даже написал аналогичное сообщение на электронный адрес авиакомпании.

Оперативники по борьбе с киберпреступностью Центрального РУВД и сыщики Минского ОВД на воздушном транспорте установили фигуранта - 40-летнего жителя Полоцка. Когда мужчина все-таки прилетел в Минск, его сразу же задержали. Следователями возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Лжеминеру грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме того, с него будет взыскан ущерб за задержку рейса и проведение проверки.
Дмитрий Стасюлевич, заместитель начальника УПК ГУВД Минска

Фото:pixabay.com

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