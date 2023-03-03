Мужчина не успевал на регистрацию рейса в Минск и "заминировал" самолет

Оперативники по борьбе с киберпреступностью Центрального РУВД и сыщики Минского ОВД на воздушном транспорте установили фигуранта - 40-летнего жителя Полоцка. Когда мужчина все-таки прилетел в Минск, его сразу же задержали. Следователями возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Лжеминеру грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме того, с него будет взыскан ущерб за задержку рейса и проведение проверки.

Дмитрий Стасюлевич, заместитель начальника УПК ГУВД Минска